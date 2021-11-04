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ЛЕ. «Бетис» не создал проблем «Байеру», «Лацио» и «Марсель» не выявили победителя

Команды провели матчи четвертого тура группового этапа
Футбол Лига Европы UEFA
4 ноября 23:59
ЛЕ. «Бетис» не создал проблем «Байеру», «Лацио» и «Марсель» не выявили победителя
Фото - Байер

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Байер» дома разгромил «Бетис», а «Лацио» на выезде сыграл вничью с «Марселем».

«Фармацевты» не почувствовали сопротивления соперника, забив по два мяча в каждом из таймов. Дубль оформил Диаби, отличились Виртц и Амири.

«Орлам» удалось вернуться после пропущенного от Милика удара с точки. Забили Фелипе Андерсон и Иммобиле. Но Пайет спас «Олимпик» от поражения.

«Байер» стал единоличным лидером группы G, на три очка оторвавшись от «Бетиса». Следом идет «Селтик», «Ференцварош» – аутсайдер. «Лацио» сохранил отрыв в один пункт от «Марселя». Неожиданный лидер квартета E – «Галатасарай».

Лига Европы. Групповой этап, четвертый тур

«Байер» – «Бетис» 4:0

Голы: Диаби, 42, 52, Виртц, 86, Амири, 90

«Байер»: Градецки, Фримпонг (Рецос, 88), Та, Тапсоба, Инкапиэ (Синкгравен, 78), Демирбай, Андрих, Адли (Амири, 77), Виртц (Коссуну, 88), Паулиньо (Паласиос, 69), Диаби.

«Бетис»: Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Миранда (Морено, 46), Хоакин (Хуанми, 79), Вильям Карвалью (Каналес, 46), Родригес, Фекир, Иглесиас (Виллиан Жозе, 71), Руибаль (Родри, 59).

Предупреждения: Адли, Андрих

Удаления: Демирбай – Фекир

«Марсель» – «Лацио» 2:2

Голы: Милик, 33 (пен.), Пайет, 82 – Фелипе Андерсон, 45+7, Иммобиле, 49

«Марсель»: Лопес, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Лирола (Гуйе, 85), Ундер, Камара (Харит, 55), Пайет, Гендузи, Ронжье, Милик.

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Катальди, 52), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 75), Башич (Милинкович-Савич, 53), Ладзари (Марушич, 26), Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Моро, 75).

Предупреждения: Ронжье, Харит, Пайет – Ачерби, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон
Сергей Стаднюк
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