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Иммобиле: «Возможно, Бельгия немного опытнее нас»

Топ-сборные сразятся за выход в полуфинал Евро-2020
Футбол Евро-2020
11:55
Иммобиле: «Возможно, Бельгия немного опытнее нас»
Чиро Иммобиле / Фото: Getty Images

Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле высказался о грядущем матче с Бельгией в 1/4 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Бельгия – первая в рейтинге FIFA. Это команда с выдающимися игроками в составе – мы знаем об их огромном потенциале. Нам нужно проявлять осторожность и при этом стремиться играть так же, как обычно. Возможно, бельгийцы немного опытнее нас, зато мы полны энтузиазма».

Напомним, Италия сыграет с Бельгией 2-го июля. Начало матча – в 22:00.

Петр Приходько
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Теги

сборная Бельгии (футбол) сборная Италии (футбол)

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