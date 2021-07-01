Защитник сборной Италии: «Сборная Бельгии – другая команда без Азара и Де Брюйне»
Иммобиле: «Возможно, Бельгия немного опытнее нас»
Топ-сборные сразятся за выход в полуфинал Евро-2020
Чиро Иммобиле / Фото: Getty Images
Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле высказался о грядущем матче с Бельгией в 1/4 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Бельгия – первая в рейтинге FIFA. Это команда с выдающимися игроками в составе – мы знаем об их огромном потенциале. Нам нужно проявлять осторожность и при этом стремиться играть так же, как обычно. Возможно, бельгийцы немного опытнее нас, зато мы полны энтузиазма».
Напомним, Италия сыграет с Бельгией 2-го июля. Начало матча – в 22:00.
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