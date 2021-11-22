Индзаги – о матче с «Шахтером»: «Самая важная игра сезона»

«Нерадзурри» хотят обеспечить себе евровесну

Симоне Индзаги / фото - Goal

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал для Football Italia победу над «Наполи» (3:2) в матче 13-го тура Серии А:

«Это была ключевая игра сезона, хотя самая важная будет через три дня. Мы победили очень сильный «Наполи» и сделали это заслуженно. С «Наполи» всегда непросто, особенно учитывая, что у них самый высокий средний процент владения мячом за матч – 60 процентов. У меня были недоступные для матча игроки или те, кто поздно вернулся после длительных поездок по миру. Джеко был не в лучшем состоянии, а Корреа почувствовал боль, иначе я не менял бы его. Мы были на грани победы в нескольких важных матчах, поэтому неизбежно был небольшой страх перед тем, как судья добавил восемь минут ко второму тайму. Нам нужно продолжать в том же духе. Теперь нам нужно сосредоточиться на Лиге чемпионов, потому что «Интер» слишком много лет не мог выйти из группы. У нас есть отличный шанс исправить это».

Миланская команда смогла нанести «Наполи» первое поражение в текущем сезоне Серии А, что помогло «нерадзурри» сократить отставание от лидеров чемпионской гонки.

Уже в среду, 24-го ноября в 19:45 «Интер» ждет домашний матч ЛЧ против «Шахтера». Подопечные Индзаги занимают вторую строчку в своей группе, отставая на два пункта от лидирующего «Реала». «Шахтер» же замыкает таблицу, набрав лишь один балл.

Напомним, Де Дзерби провел ротацию состава перед игрой в Лиге чемпионов с «Интером».