Индзаги: «Интер» не забивает «Шахтеру» в 3 играх кряду»

Симоне Индзаги / фото - beIN SPORTS

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился с пресс-службой UEFA ожиданиями от матча группового этапа ЛЧ против «Шахтера»:

В Лиге чемпионов сейчас все в наших руках. Мы сыграем против команды, которая показывает хороший футбол с топ-тренером во главе. Они устроили нам трудности в прошлой игре. Нам нужно серьезно отнестись и быть хорошо организованными.

Травмы? Никола Барелла и Хоакин Корреа попросили замену в матче с «Наполи», но хорошо играли. Хакан Чалханоглу был на желтой карточке, и я решил его снять. Эдин Джеко еще не полностью в форме. Лаутаро Мартинес много играл, а Алексис Санчес и Стефан де Врей выбыли. Мы надеемся, что травмированные игроки вскоре вернутся.

Выход из группы – одна из наших целей с начала сезона. Мы в хорошем положении. Мы знаем, что это ключевая игра, а наш финал в Мадриде будет особенно тяжелым. У «Шахтера» есть качество, и он может все усложнить, но мы попытаемся подготовиться к игре как можно лучше.

Не думаю, что если «Шахтеру» нужна только победа, это что-то меняет. Это будет решающая игра. Обе стороны не могут победить. Мы имели много моментов в первом матче, и «Шахтер» владел мячом. Они захотят взять игру под контроль, а мы постараемся это не позволить.

«Интер» не забивает «Шахтеру» в 3 играх кряду, но мы создали множество моментов в прошлом матче. Нам нужны были решительность в завершении и немного удачи. Есть о чем беспокоиться, если нападающие не используют свои моменты, но это не про нас».