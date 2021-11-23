Индзаги: «Интер» не забивает «Шахтеру» в 3 играх кряду»
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился с пресс-службой UEFA ожиданиями от матча группового этапа ЛЧ против «Шахтера»:
«Мы показали хорошее выступление с «Наполи», победив команду, которая установила много рекордов. У них лучшая защита в Европе, но мы смогли забить им 3 гола. Это показывает нашу зрелость и характер.
В Лиге чемпионов сейчас все в наших руках. Мы сыграем против команды, которая показывает хороший футбол с топ-тренером во главе. Они устроили нам трудности в прошлой игре. Нам нужно серьезно отнестись и быть хорошо организованными.
Травмы? Никола Барелла и Хоакин Корреа попросили замену в матче с «Наполи», но хорошо играли. Хакан Чалханоглу был на желтой карточке, и я решил его снять. Эдин Джеко еще не полностью в форме. Лаутаро Мартинес много играл, а Алексис Санчес и Стефан де Врей выбыли. Мы надеемся, что травмированные игроки вскоре вернутся.
Выход из группы – одна из наших целей с начала сезона. Мы в хорошем положении. Мы знаем, что это ключевая игра, а наш финал в Мадриде будет особенно тяжелым. У «Шахтера» есть качество, и он может все усложнить, но мы попытаемся подготовиться к игре как можно лучше.
Не думаю, что если «Шахтеру» нужна только победа, это что-то меняет. Это будет решающая игра. Обе стороны не могут победить. Мы имели много моментов в первом матче, и «Шахтер» владел мячом. Они захотят взять игру под контроль, а мы постараемся это не позволить.
«Интер» не забивает «Шахтеру» в 3 играх кряду, но мы создали множество моментов в прошлом матче. Нам нужны были решительность в завершении и немного удачи. Есть о чем беспокоиться, если нападающие не используют свои моменты, но это не про нас».
«Горняки» сыграют с «Интером» в Милане уже завтра, 24-го ноября в 19:45. Онлайн трансляция встречи.
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