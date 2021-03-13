«Ингулец», играя в большинстве больше часа, победил «Минай» на выезде
Судьбу встречи решил единственный забитый мяч
В 18-м туре УПЛ «Ингулец» на выезде победил «Минай».
Ключевые моменты встречи случились в середине первого тайма: сначала хозяева поля остались в меньшинстве на 25-й минуте встречи, а затем «Ингулец» открыл счет через 2 минуты – отличился Младен Бартулович с пенальти.
Во втором тайме встречи никаких экстраординарных событий не произошло. «Ингулец» на выезде победил «Минай» и набрал 16 очков в турнирной таблице УПЛ.
УПЛ, 18-й тур
«Минай» – «Ингулец» 0:1
Гол: Бартулович, 27, пен
«Минай»: Попович, Маембе (Бойко, 57), Ковтун (Петрусенко, 32), Карась, Кныш, Кожанов (Хахлев, 57), Пыняшко, Ткачук, Милевский (Снижко, 32), Нуриев, Шиндер (Ахмедзаде, 68).
«Ингулец»: Малыш, Балан, Квасный, Бен-Салем, Ковалев, Щедрый (Синегуб, 90), Запорожец, Бартулович (Мкомола, 72), Шишка, Кучеренко (Чайковский, 72), Сичинава (Шевцов, 90).
Предупреждения: Шиндер (7), Ковтун (12), Кучеренко (13), Карась (19), Чайковский (86), Щедрый (90), Кныш (90).
Удаление: Карась (25)
Комментарии 0