«Ингулец» проведет в Болгарии пять спаррингов





В составе «Ингульца» 22 футболиста, к которым на сборе присоединятся несколько легионеров.





Фото: Ингулец

«Ингулец» из Петрово проводит свой тренировочный сбор в болгарском Банско и уже запланировал пять спаррингов.

В составе «Ингульца» 22 футболиста, к которым на сборе присоединятся несколько легионеров.

На сборах у команды из Петрово запланированы пять спаррингов: с болгарским ЦСКА (6 июля), румынской «Академией» (8 июля), болгарской «Монтаной»(10 июля), северомакедонской «Македонией Герче Петров» (13 июля) и греческим «Ионикасом» (16 июля).

Также известно, что новым спортивным директором «Ингульца» стал Вадим Яровой, известный по работе в «Александрии».

Напомним, ранее «Ингулец» подписал воспитанника «Шахтера» и основного вратаря «Мариуполя» Евгения Гальчука.