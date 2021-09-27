Инсинье: «В прошлом году не хватило одного очка для попадания в ЛЧ. Это нужно наверстать»

Лоренцо Инсинье / фото - Stadium Astro

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился впечатлениями после шестой подряд победы в Серии А в матче с «Кальяри» (2:0):

Тренер хочет, чтобы мы получали удовольствие от нашей работы. Я же как капитан хочу сказать, что нам нужно оставаться на земле, стоять на ногах. В прошлом сезоне нам не хватило одного очка, чтобы финишировать в лигочемпионском сезоне. Сейчас мы должны это наверстать».