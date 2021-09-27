Малиновский мог оказаться в «Наполи», но «Аталанта» отпугнула покупателей ценой
Инсинье: «В прошлом году не хватило одного очка для попадания в ЛЧ. Это нужно наверстать»
Неаполитанцы уверенно стартовали в сезоне
27 сентября 14:38
Лоренцо Инсинье / фото - Stadium Astro
Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился впечатлениями после шестой подряд победы в Серии А в матче с «Кальяри» (2:0):
«Мы хорошо начали сезон, но нельзя отрываться от реальности и витать в облаках. Впереди нас ждёт очень долгий путь.
Тренер хочет, чтобы мы получали удовольствие от нашей работы. Я же как капитан хочу сказать, что нам нужно оставаться на земле, стоять на ногах. В прошлом сезоне нам не хватило одного очка, чтобы финишировать в лигочемпионском сезоне. Сейчас мы должны это наверстать».
Неаполитанцы возглавляют таблицу Серии А, набрав максимальное количество очков.
Помимо них, только одна команда в европейских топ-5 лигах еще ни разу не оступалась.
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