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Инсинье: «Я никогда не играл с такой широкой улыбкой на лице»

Форвард сборной Италии – о победе над Бельгией в четвертьфинале Евро-2020

Футбол Евро-2020
08:57
Инсинье: «Я никогда не играл с такой широкой улыбкой на лице»
Лоренцо Инсинье / Фото - Getty Images
Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над сборной Бельгии (2:1) в четвертьфинале Евро-2020. 

«Хочу поблагодарить всю команду и главного тренера за ту уверенность, которую они подарили мне. Они действительно позволили мне демонстрировать мой лучший футбол. Я очень доволен не только своим голом и своей формой, я доволен командой в целом. Матч за матчем мы показываем, что мы отличная сборная, и это заслуга тренера, потому что он её создал. Нам остаётся только играть, потому что пока что мы ничего не достигли, нам по-прежнему нужно многое сделать. Прошедший матч отнял много сил, так что нужно хорошенько отдохнуть, чтобы быть готовыми к следующей игре на сто процентов».


«Конечно, потеря Леонардо очень велика для нас. До текущего момента Спинаццола был ключевым игроком этой команды. Мы все постараемся сыграть за него и для него.
Я получаю огромное удовольствие, выступая сейчас за сборную. Я никогда не играл с такой широкой улыбкой на лице. Это как гонять мяч дома с друзьями дома. Я правда получаю большое удовольствие, и в этом заслуга главного тренера. Он действительно позволяет нам демонстрировать наш лучший футбол. И все, включая меня, играют с улыбками на лицах — это не секрет. Как я уже говорил выше, мы ещё ничего не достигли, нам есть к чему прилагать усилия».


Напомним, Инсинье был признан лучшим игроком поединка. 

В полуфинале Евро-2020 Италия сыграет с Испанией, которая накануне в серии послематчевых пенальти отправила домой швейцарцев. Матч состоится 6 июля в Лондоне.
Владимир Кириченко
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Теги

Лоренцо Инсинье Бельгия – Италия сборная Италии (футбол)

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