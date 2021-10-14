«Интер» и «Атлетико» нацелились на лучшего бомбардира чемпионата Бельгии

Онуачу забил 11 мячей в чемпионате

Фото: goal.com

Форвард «Генка» Пол Онуачу заинтересовал ряд топ-клубов.

Нигериец является лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, забив уже 11 мячей в этом сезоне. Неудивительно, что игрок заинтересовал другие клубы.

Как сообщает CalcioMercato, Онуачу интересен «Ателтико» и «Интеру». Последние видят в нем конкурента для Эдина Джеко и могут купить его уже зимой.

Рост нигерийца – 201 сантиметр. Он знаком и украинским болельщикам. В квалификации ЛЧ в этом сезоне он забил «Шахтеру».