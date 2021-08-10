«Интер» расторг контракт с опытным хавбеком
«Интер» и ПСВ ведут переговоры касательно трансфера Думфриса. Клубы близки к сделке
Защитник сборной Нидерландов, вероятнее всего, продолжит карьеру в Серии А
19:38
Дензел Думфрис / Фото - goalНидерландский защитник Дензел Думфрис может уйти из ПСВ и стать игроком «Интера». Об этом в Twitter сообщает журналист Альфредо Педулла.
Голландцы намерены выручить за игрока 20 миллионов евро, миланцы же считают, что им удастся купить футболиста за 15 миллионов евро и еще 5 в качестве бонусов.
Отмечается, что стороны близки к заключению сделки.
В минувшем сезоне Дензел сыграл 30 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что Думфрис попал на радары «Баварии».
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