«Интер» намерен сохранить Лукаку
«Интер» хочет от ПСЖ 80 миллионов евро за Хакими
Защитник готов сменить клуб
13:50
Фото: Sky Sports
«Интер» установил ценник на защитника Ашрафа Хакими.
Миланский клуб намерен выручить 80 миллионов евро за игрока. Цены ниже рассматривается не будут, сообщает Sky Sports.
На игрока претендует ПСЖ, но более 50 миллионов отдавать за футболиста не собирается. Сам Хакими готов сменить клуб.
Напомним, «Интер» покинул Антонио Конте, а его место, вероятно, займет Симоне Индзаги.
Комментарии 0