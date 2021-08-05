Он вернулся! Эриксен прибыл на клубную базу «Интера»
«Интер» может подписать форварда «Фиорентины» на замену Лукаку
Итальянский гранд составил шорт-лист из нападающих
5 августа 21:00
Душан Влахович / Фото - goal.com«Интер» может провернуть трансфер нападающего на замену Ромелу Лукаку, который, скорее всего, перейдет в «Челси».
Один из главных кандидатов – Душан Влахович из «Фиорентины», за которого придется заплатить минимум 60 миллионов евро. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Также в списке потенциальных трансферов такие форварды, как Дуван Сапата («Аталанта»), Сердар Азмун («Зенит»), Лука Йович («Реал»), Джанлука Скамакка и Джакомо Распадори (оба – «Сассуоло»).
А тем временем датский хавбек Кристиан Эриксен посетил клубную базу «Интера», где встретился с одноклубниками.
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