«Интер» отказал «Шахтеру» в трансфере игрока за 6 миллионов евро

Итальянский защитник не перебрался в Украину

Лоренцо Пирола / Фото - Интер Милан

Защитник «Интера» Лоренцо Пирола был близок к переходу в «Шахтер». Об этом сообщает TuttoMonza.

По данным источника, донецкий клуб делал предложение по игроку в размере 6 млн евро. На два миллиона меньше за футболиста давал «Сассуоло». Однако нынешний и бывший клубы Роберто Де Дзерби получили отказ.

Новый главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги намерен просмотреть Пиролу во время предсезонных сборов. И лишь после этого руководство клуба примет окончательное решение относительно судьбы 19-летнего защитника.

Ранее сообщалось, что хавбек «Шахтера» Владислав Вакула перейдет в «Ворсклу».