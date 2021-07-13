Бельерин перейдет в «Интер». Испанец согласовал условия личного контракта с клубом
«Интер» показал новую форму. Она выполнена с паттерном змеиной кожи
Традиционного черного цвета на ней нет
15:14
Фото: inter.it
«Интер» представил новую домашнюю форму на сезон 2021/22.
Экипировка выполнена в темно-синих цветах с паттерном змеиной кожи.
MAGLIA— Inter (@Inter) July 13, 2021
The New Skin of Milano.
Diamo il benvenuto alla nuova Home Jersey 21/22.
#TheNewSkinOfMilano #IMInter #IMMilano pic.twitter.com/J0Az390HLF
Отметим, что в июле новую форму должны представить «Динамо» и «Шахтер».
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