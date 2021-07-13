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«Интер» показал новую форму. Она выполнена с паттерном змеиной кожи

Традиционного черного цвета на ней нет
Футбол Серия А (Италия)
15:14
«Интер» показал новую форму. Она выполнена с паттерном змеиной кожи
Фото: inter.it

«Интер» представил новую домашнюю форму на сезон 2021/22.

Экипировка выполнена в темно-синих цветах с паттерном змеиной кожи.

Отметим, что в июле новую форму должны представить «Динамо» и «Шахтер».

Андрей Усмонов
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Интер

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