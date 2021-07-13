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Стало известно, когда «Динамо» презентует новую форму

Производитель экипировки у киевлян останется прежний
Футбол Украинская Премьер-лига
12:56
Стало известно, когда «Динамо» презентует новую форму
Фото: ФК Динамо

Киевское «Динамо» презентует новую форму на сезон 2021/22 в конце июля, после 20-го числа.

Известно, что производитель экипировки у команды останется прежним – New Balance.

Отметим, что «Динамо» заключило контракт с New Balance лишь на три сезона – 2018/19, 2019/20, 2020/21. О продлении контракта стороны пока не сообщали.

Ранее стало известно, что двое ключевых полузащитников «Динамо» вернулись в общую группу.

 

Источник: tr Петр Приходько
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