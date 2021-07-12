«Шахтер» представит новую форму 15 июля

«Горняки» проведут live-презентацию

Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» через свой сайт сообщил, что 15 июля представит новую форму.

Экипировку для «горняков» сделала Puma. Это первый комплект для клуба от этого производителя спортивной экипировки. Ранее «Шахтер» 12 лет сотрудничал с компанией Nike.

Мероприятие пройдет в формате live-трансляции с привлечением прессы, лидеров мнений, представителей клуба и болельщиков.

«Шахтер» верен наследию родного края. В новых комплектах формы традиции шахтеров объединяются с современными тенденциями. За основу дизайна взят принт джерси «Шахтера» 2011 года. Полоса символизирует удачу и победы, а фактура каменного угля – дань традициям Донецкого края. Цвета остались традиционными – оранжевый и черный. Благодаря усовершенствованной технологии терморегуляции Puma dryCell новая форма позволит игрокам двигаться без ограничений и полностью чувствовать свое тело. Одежда поглощает влагу, чтобы футболист поддерживал комфортную температуру тела во время игры. Это обеспечивает специальная вентиляция и сетка, которая используется в производстве. Форма изготовлена из 100% переработанного полиэстера, что значительно уменьшает уровень вреда окружающей среде»

Ожидается, что один из комплектов экипировки будет в новом для «Шахтера» цвете.