23 футболиста «Шахтера» отправились в Милан на игру с «Интером»
«Интер» потерял своего лидера перед матчем с «Шахтером»
Барелла не сыграет с «горняками»
22 ноября 18:54
Николо Барелла / Фото: Sky Sport Italia
Полузащитник «Интера» Николо Барелла пропустит матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Шахтера», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, Барелла получил повреждение мышц бедра в матче с «Наполи» (3:2) в последнем туре Серии А.
Игра «Интера» с «Шахтером» состоится 24-го ноября. Онлайн трансляция матча «Интер» – «Шахтер».
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