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«Интер» расторгнет контракт с Эриксеном. Ему не разрешат играть с дефибриллятором в Италии
Врачи сообщат о своем решении на следующей неделе
19:12
Фото: inter.it
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен покинет команду зимой.
На следующей неделе врачи вынесут вердикт по датчанину. Ему не разрешат играть с дефибриллятором в Италии, сообщает calciomercato.com.
Таким образом, «Интеру» придется избавиться от игрока. Вероятно, стороны разорвут контракт по обоюдному согласию.
Отметим, что Эриксена ждут в Нидерландах. «Аякс» готов подписать игрока уже зимой.
В этом сезоне 29-летний игрок еще не играл. Правда, он занимается вместе командой.
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