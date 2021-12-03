«Интер» расторгнет контракт с Эриксеном. Ему не разрешат играть с дефибриллятором в Италии

Врачи сообщат о своем решении на следующей неделе

Фото: inter.it

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен покинет команду зимой.

На следующей неделе врачи вынесут вердикт по датчанину. Ему не разрешат играть с дефибриллятором в Италии, сообщает calciomercato.com.

Таким образом, «Интеру» придется избавиться от игрока. Вероятно, стороны разорвут контракт по обоюдному согласию.

Отметим, что Эриксена ждут в Нидерландах. «Аякс» готов подписать игрока уже зимой.

В этом сезоне 29-летний игрок еще не играл. Правда, он занимается вместе командой.