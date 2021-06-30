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«Интер» сообщил о скором переходе Хакими в ПСЖ

Защитник вновь сменит клуб
Футбол Лига 1 (Франция)
22:41
«Интер» сообщил о скором переходе Хакими в ПСЖ
Фото: AFP

Защитник «Интера» Ашраф Хакими близок к переходу в ПСЖ.

О будущей сделке сообщил Football Italia генеральный директор клуба Джузеппе Маротта.

«Сделка в завершающей стадии. Необходимо разобраться с некоторыми формальностями, думаю, где-то за день мы сделаем это.

Очевидно, что это болезненный момент, но я должен гарантировать экономическую устойчивость клуба в трудное для мира футбола время».

Трансфер обойдется ПСЖ около 80 миллионов евро.

Хакими провел в Италии один год.

Андрей Усмонов
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Теги

ПСЖ Интер Ашраф Хакими

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