ПСЖ в скором времени объявит о подписании Хакими и Доннаруммы
«Интер» сообщил о скором переходе Хакими в ПСЖ
Защитник вновь сменит клуб
22:41
Фото: AFP
Защитник «Интера» Ашраф Хакими близок к переходу в ПСЖ.
О будущей сделке сообщил Football Italia генеральный директор клуба Джузеппе Маротта.
«Сделка в завершающей стадии. Необходимо разобраться с некоторыми формальностями, думаю, где-то за день мы сделаем это.
Очевидно, что это болезненный момент, но я должен гарантировать экономическую устойчивость клуба в трудное для мира футбола время».
Трансфер обойдется ПСЖ около 80 миллионов евро.
Хакими провел в Италии один год.
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