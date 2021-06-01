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ПСЖ заплатит 80 миллионов евро за Хакими

Парижане согласились на условия «Интера»
Футбол Лига 1 (Франция)
10:27
ПСЖ заплатит 80 миллионов евро за Хакими
Фото: AFP

ПСЖ согласился на условия «Интера» о трансфере Ашрафа Хакими.

Парижане выплатят 80 миллионов евро за марокканца. Переговоры должны завершиться на этой неделе.

60 миллионов будут выплачены сразу же, а еще 20 будут в виде бонусов, сообщает Le Parisien. ПСЖ был готов выплатить 50 миллионов евро, но «Интер» настаивал на 80. В итоге, к консенсусу клубы пришли.

Зарплата игрока будет составлять 8 миллионов евро в год.

Хакими помог «Интеру» стать чемпионом Италии. Он провел в минувшем сезоне 45 матчей, забив семь мячей и сделав 11 ассистов.

 

Андрей Усмонов
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Теги

ПСЖ Ашраф Хакими Интер

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