«Интер» установил ценник на Лукаку

Итальянцы пытаются отпугнуть потенциальных покупателей

Ромелу Лукаку / фото - Eurosport

Миланский «Интер» поставил цену на форварда Ромелу Лукаку, сообщает Tuttosport.

«Нерадзурри» просит за игрока 120 миллионов евро. Скорее всего, клуб установил такой ценник, чтобы отогнать потенциальных покупателей.

Но возможно, лондонский «Челси», который не смог приобрести у «Боруссии» Эрлинга Холланда за 175 миллионов евро, решится на такую дорогую покупку, ведь наставнику «синих» Томасу Тухелю нужен новый нападающий.

Но сам форвард ранее заявлял, что будет выступать за «Интер» в следующем сезоне и не планирует никуда уходить.

Напомним, «Интер» может купить хавбека «Барселоны».