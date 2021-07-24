Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 2
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кремень - ВПК-Агро 2:0 Окончен
17:00 Горняк-Спорт - Авангард 0:2 Окончен
19:00 Агробизнес - Волынь 2:2 Окончен
19:00 Ужгород - Прикарпатье 0:6 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Колос 0:0 Окончен
19:30 Шахтер - Ингулец 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Подолье - Оболонь -:- Запланирован
18:45 Нива Т - Полесье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Металлист-1925 - Рух -:- Запланирован
19:30 Заря - Александрия -:- Запланирован
19:30 Десна - Черноморец -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Альянс - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - СК Днепр-1 -:- Запланирован

«Интер» установил ценник на Лукаку

Итальянцы пытаются отпугнуть потенциальных покупателей
Футбол Серия А (Италия)
24 июля 19:11
«Интер» установил ценник на Лукаку
Ромелу Лукаку / фото - Eurosport

Миланский «Интер» поставил цену на форварда Ромелу Лукаку, сообщает Tuttosport.

«Нерадзурри» просит за игрока 120 миллионов евро. Скорее всего, клуб установил такой ценник, чтобы отогнать потенциальных покупателей.

Но возможно, лондонский «Челси», который не смог приобрести у «Боруссии» Эрлинга Холланда за 175 миллионов евро, решится на такую дорогую покупку, ведь наставнику «синих» Томасу Тухелю нужен новый нападающий.

Но сам форвард ранее заявлял, что будет выступать за «Интер» в следующем сезоне и не планирует никуда уходить.

Напомним, «Интер» может купить хавбека «Барселоны».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Интер Ромелу Лукаку

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Эриксену могут запретить играть за «Интер»
Эриксену могут запретить играть за «Интер»
Футбол Серия А (Италия)
22 июля 18:42
Шкриньяр рассказал о целях «Интера» на сезон
Шкриньяр рассказал о целях «Интера» на сезон
Футбол Серия А (Италия)
22 июля 12:01
Конте предлагали возглавить европейскую топ-сборную
Конте предлагали возглавить европейскую топ-сборную
Футбол В Европе
21 июля 08:41
«Ливерпуль» готов выложить 70 миллионов за победителя Евро-2020
«Ливерпуль» готов выложить 70 миллионов за победителя Евро-2020
Футбол Серия А (Италия)
16 июля 12:24
Хавбек «Интера» назвал переход в стан принципиального соперника легким выбором
Хавбек «Интера» назвал переход в стан принципиального соперника легким выбором
Футбол Серия А (Италия)
16 июля 08:23
Чалханоглу: «Пиоли – единственный, кто сильно хотел, чтобы я остался в «Милане»
Чалханоглу: «Пиоли – единственный, кто сильно хотел, чтобы я остался в «Милане»
Футбол Серия А (Италия)
15 июля 11:23

Новости: Футбол

Когут прокомментировал свой второй матч в УПЛ за 10 лет
Когут прокомментировал свой второй матч в УПЛ за 10 лет
Украинская Премьер-лига
10:14
«Ворсклу» и «КуПС» рассудит арбитр, недавно обслуживающий матч сборной Украины
«Ворсклу» и «КуПС» рассудит арбитр, недавно обслуживающий матч сборной Украины
Лига конференций UEFA
10:11
УПЛ. «Десна» – «Черноморец». Видео трансляция
УПЛ. «Десна» – «Черноморец». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
10:09
УПЛ. «Заря» – «Александрия». Видео трансляция
УПЛ. «Заря» – «Александрия». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
10:02
Холанд устроил автограф-сессию прямо во время матча
Холанд устроил автограф-сессию прямо во время матча
Бундеслига (Германия)
10:01
УПЛ. «Металлист 1925» – «Рух». Видео трансляция
УПЛ. «Металлист 1925» – «Рух». Видео трансляция
Украинская Премьер-лига
09:53
Форвард «Вереса»: «В Ровно наших болельщиков было бы в несколько раз больше»
Форвард «Вереса»: «В Ровно наших болельщиков было бы в несколько раз больше»
Украинская Премьер-лига
09:49
Наггельсман рассказал, как «Баварии» угнаться за клубами, тратящие большие деньги
Наггельсман рассказал, как «Баварии» угнаться за клубами, тратящие большие деньги
Бундеслига (Германия)
09:46
Наставник «Колоса» рассказал, почему игра с «Вересом» получилась скучной
Наставник «Колоса» рассказал, почему игра с «Вересом» получилась скучной
Украинская Премьер-лига
09:29
Все новости

Популярные новости

Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Помните вызывавшего Усика на бой борца Грицая? Парня лишили жилья, уволили, а затем забрали в армию
Борьба
19 июля 14:30
163
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Пяткой в бороду. Видео единственного поражения Виталия Кличко нокаутом
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 15:05
12
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
38
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Я держал его лапы 12 раундов. После тренировки я два часа не мог поднять стакан воды»
Бокс Профессиональный бокс
19 июля 11:05
7
Все новости