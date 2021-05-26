«Интер» выплатит Конте солидную компенсацию после разрыва контракта

Специалист покинет миланский клуб

Антонио Конте / Фото: Twitter

Главный тренер «Интера» Антонио Конте в ближайшее время покинет команду, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, «Интер» выплатит Конте 7 миллионов евро компенсации, поскольку контракт тренера в клубе рассчитан до июня 2022-го года. Хотя по контракту Конте должен был получить 13 миллионов евро в год.

«Интер» уже ищет замену Конте, среди претендентов Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предлагает Конте многомиллионный контракт.