Сегодня «Интер» объявит об уходе Конте
«Интер» выплатит Конте солидную компенсацию после разрыва контракта
Специалист покинет миланский клуб
19:59
Антонио Конте / Фото: Twitter
Главный тренер «Интера» Антонио Конте в ближайшее время покинет команду, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По информации источника, «Интер» выплатит Конте 7 миллионов евро компенсации, поскольку контракт тренера в клубе рассчитан до июня 2022-го года. Хотя по контракту Конте должен был получить 13 миллионов евро в год.
«Интер» уже ищет замену Конте, среди претендентов Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» предлагает Конте многомиллионный контракт.
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