«Интер» зимой подпишет хавбека «Манчестер Юнайтед»

Хавбек считался одним из самых многообещающих игроков Европы

Донни ван де Бек / фото - Eurosport

Миланский «Интер» заинтересовался голландским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беком, сообщает Calciomercato.

«Нерадзурри» планируют подписать хавбека уже этой зимой, а сам 24-летний игрок не прочь сменить клуб, если и дальше не будет получать стабильного игрового времени.

За весь прошедший сезон у голландца лишь полторы тысячи минут на поле, а с приходом Криштиану Роналду и Джейдона Санчо в МЮ игровое время ван де Бека может еще сильнее уменьшиться.

Напомним, «Интер» с издевательским счетом разгромил «Болонью».