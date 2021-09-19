«Вест Хэм» откажется продавать игрока в «Манчестер Юнайтед» даже за 100 миллионов фунтов
«Интер» зимой подпишет хавбека «Манчестер Юнайтед»
Хавбек считался одним из самых многообещающих игроков Европы
11:33
Донни ван де Бек / фото - Eurosport
Миланский «Интер» заинтересовался голландским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беком, сообщает Calciomercato.
«Нерадзурри» планируют подписать хавбека уже этой зимой, а сам 24-летний игрок не прочь сменить клуб, если и дальше не будет получать стабильного игрового времени.
За весь прошедший сезон у голландца лишь полторы тысячи минут на поле, а с приходом Криштиану Роналду и Джейдона Санчо в МЮ игровое время ван де Бека может еще сильнее уменьшиться.
Напомним, «Интер» с издевательским счетом разгромил «Болонью».
Комментарии 0