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Исмаили: «При Де Дзерби все отличается от того, к чему мы привыкли»

Защитник «Шахтера» – о сборе в Австрии, тренерском штабе и новичках
Футбол Украинская Премьер-лига
20:28
Исмаили: «При Де Дзерби все отличается от того, к чему мы привыкли»
Исмаили / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Исмаили в эфире Shakhtar News поделился мыслями о сборе в Австрии, тренерском штабе Роберто Де Дзерби и новичках команды.

Условия в Австрии отличные: великолепный отель, хорошие поля. Интересная тактическая работа, физические нагрузки, условия позволяют проводить любою работу. Так что сборы хорошие, условия на уровне!

Новый тренерский штаб? Понятно, что сейчас все немного отличается от того, к чему мы привыкли. Раньше мы говорили на португальском языке, но итальянский я также понимаю. Мы и сейчас общаемся, а через некоторое время, думаю, будем понимать все на 100 процентов.

Теперь у нас немного другая работа, много тактического направления. К сожалению, я не так долго занимался с командой, но вижу, что всем игрокам нравится и они довольны тренировками. Все хотят проявить себя наилучшим образом в этом году.

Я возвращался из отпуска с большим энтузиазмом, думал, что уже приступлю к тренировкам после продолжительной паузы. Но потом снова появились проблемы. Надеюсь, на следующей неделе смогу приблизиться к команде и быть вместе с ребятами.

Конечно же, мы уже пообщались с новичками. Больше с Марлоном и Педриньо, потому что мы говорим на одном языке. Вижу, что они хорошие игроки и помогут команде. Они интегрируются и будут частью коллектива.

Ранее форвард «Шахтера» Лассина Траоре признался, что пока сталкивается с языковым барьером в команде.

Сергей Стаднюк
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Теги

Исмаили Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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