Исмаили: «При Де Дзерби все отличается от того, к чему мы привыкли»

Исмаили / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Исмаили в эфире Shakhtar News поделился мыслями о сборе в Австрии, тренерском штабе Роберто Де Дзерби и новичках команды.

Новый тренерский штаб? Понятно, что сейчас все немного отличается от того, к чему мы привыкли. Раньше мы говорили на португальском языке, но итальянский я также понимаю. Мы и сейчас общаемся, а через некоторое время, думаю, будем понимать все на 100 процентов.

Теперь у нас немного другая работа, много тактического направления. К сожалению, я не так долго занимался с командой, но вижу, что всем игрокам нравится и они довольны тренировками. Все хотят проявить себя наилучшим образом в этом году.

Я возвращался из отпуска с большим энтузиазмом, думал, что уже приступлю к тренировкам после продолжительной паузы. Но потом снова появились проблемы. Надеюсь, на следующей неделе смогу приблизиться к команде и быть вместе с ребятами.

Конечно же, мы уже пообщались с новичками. Больше с Марлоном и Педриньо, потому что мы говорим на одном языке. Вижу, что они хорошие игроки и помогут команде. Они интегрируются и будут частью коллектива.