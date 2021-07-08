Коноплянка вернулся в общую группу «Шахтера»
Исмаили вернулся к тренировкам с «Шахтером»
Защитник восстановился после травмы
Фото: shakhtar.com
Защитник «Шахтера» Исмаили вернулся к тренировкам с командой.
Защитник 7 июня занимался без ограничений в общей группе. он также принял участие в двусторонней игре.
Исмаили пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы, отыграв лишь несколько игр. У него была травма колена, из-за которой он не играл более полугода.
Все остальные игроки также занимались в общей группе.
«Шахтер» 9 июля сыграет против «Шальке».
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