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Исмаили вернулся к тренировкам с «Шахтером»

Защитник восстановился после травмы
Футбол Украинская Премьер-лига
09:28
Исмаили вернулся к тренировкам с «Шахтером»
Фото: shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Исмаили вернулся к тренировкам с командой.

Защитник 7 июня занимался без ограничений в общей группе. он также принял участие в двусторонней игре.

Исмаили пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы, отыграв лишь несколько игр. У него была травма колена, из-за которой он не играл более полугода.

Все остальные игроки также занимались в общей группе.

«Шахтер» 9 июля сыграет против «Шальке».

Андрей Усмонов
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Шахтер Донецк Исмаили

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