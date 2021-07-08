Исмаили вернулся к тренировкам с «Шахтером»

Защитник восстановился после травмы

Фото: shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Исмаили вернулся к тренировкам с командой.

Защитник 7 июня занимался без ограничений в общей группе. он также принял участие в двусторонней игре.

Исмаили пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы, отыграв лишь несколько игр. У него была травма колена, из-за которой он не играл более полугода.

Все остальные игроки также занимались в общей группе.

«Шахтер» 9 июля сыграет против «Шальке».