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Исмаили вновь получил травму
Защитник не успел восстановиться после травмы колена
Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Исмаили сообщил пресс-службе клуба, что вновь получил травму, вернувшись после тяжелого повреждения колена.
Расскажи, чем занимаешься на индивидуальных тренировках и как себя чувствуешь?
«Я начал работать на неделю раньше, чем все, из-за того что у меня была серьезная травма колена. Все хорошо, но, к сожалению, когда вернулся к тренировкам с командой, почувствовал дискомфорт. Сейчас вновь занимаюсь индивидуально, стараюсь потихоньку интегрироваться в команду, больше работая в фитнесе для укрепления мышечной ткани. Надеюсь, уже спустя пару недель смогу работать в общей группе».
Пару дней назад ты работал в общей группе, проблемы начались после этого?
«Нет, дискомфорт я почувствовал еще во время первой недели работы с командой. А бывает по-разному: то чувствуешь боль, то нет. Повторюсь, нужно потихоньку интегрироваться и возвращаться. Надеюсь, проблем не возникнет, я стану чувствовать себя лучше и буду помогать «Шахтеру», работая со всей группой игроков».
Исмаили пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы колена.
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