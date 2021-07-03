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Исмаили вновь получил травму

Защитник не успел восстановиться после травмы колена
Футбол Украинская Премьер-лига
13:11
Исмаили вновь получил травму
Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Исмаили сообщил пресс-службе клуба, что вновь получил травму, вернувшись после тяжелого повреждения колена.

Расскажи, чем занимаешься на индивидуальных тренировках и как себя чувствуешь?

«Я начал работать на неделю раньше, чем все, из-за того что у меня была серьезная травма колена. Все хорошо, но, к сожалению, когда вернулся к тренировкам с командой, почувствовал дискомфорт. Сейчас вновь занимаюсь индивидуально, стараюсь потихоньку интегрироваться в команду, больше работая в фитнесе для укрепления мышечной ткани. Надеюсь, уже спустя пару недель смогу работать в общей группе».

Пару дней назад ты работал в общей группе, проблемы начались после этого?

«Нет, дискомфорт я почувствовал еще во время первой недели работы с командой. А бывает по-разному: то чувствуешь боль, то нет. Повторюсь, нужно потихоньку интегрироваться и возвращаться. Надеюсь, проблем не возникнет, я стану чувствовать себя лучше и буду помогать «Шахтеру», работая со всей группой игроков».

Исмаили пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы колена.

Андрей Усмонов
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Исмаили Шахтер Донецк

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