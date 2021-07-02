Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020

Ойярсабль вывел команду в 1/2

Фото: twitter.com/EURO2020

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2020, пройдя в четвертьфинале Швейцарию.

Матч прошел почти под диктовку испанцев, которые с первых минут взяли мяч под контроль. Первый же момент Испания реализовала. Альба подхватил мяч перед штрафной и пробил. Мяч рикошетом от Закарии залетел в ворота. Картина не менялась до конца тайма, когда Швейцария организовала несколько атак, но без моментов.

Во втором тайме картина не изменилась Испания доминировала, но Мората, а позже и Морено свои моменты упускали. А вот Швейцария забила. Пау и Ляпорт ошиблись возле штрафной, подарив мяч Шакири и тот легко поразил ворота. В конце матча Швейцария осталась в меньшинстве, но забить Испании до конца второго тайма не удалось забить.

В начале дополнительного времени шикарный шанс вновь упустил Морено, пробив с выгодной позиции мимо, а позже Жерар упустил момент под конец встречи.

Итог матча был решен в серии пенальти. Испанцы выиграли серию 3:1, хотя первый удар они не забили.

Евро-2020. 1/4 финала:

Швейцария – Испания 1:1. Пен: 1:3

Голы: Шакири, 68 – Закария, 8 (АГ)

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер (Мбабу, 100), Закария (Шер, 100), Фройлер, Цубер (Фасснахт, 90), Шакири (Соу, 81), Сеферович (Гавранович, 82), Эмболо (Варгас, 23).

Испания: Унаи Симон, Пау Торрес (Тиаго Алькантара, 113), Аспиликуэта, Лапорт, Альба, Сарабия (Ольмо, 46), Бускетс, Педри, Коке (Льоренте, 90), Ферран Торрес (Ойарсабаль, 90), Мората (Жерар Морено, 54).

Удаление: Фройлер, 77