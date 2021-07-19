Исполнительный директор «Руха»: «Пошли навстречу стадиону»

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Исполнительный директор «Руха» Ростислав Пузанский рассказал, как команда договорилась с «Ареной Львов» о проведении матчей нового сезона УПЛ:

Пошли навстречу стадиону, чтобы он мог зарабатывать, в свою очередь, согласились на те условия, которые устраивали нас.

Люди, которые понимают в футболе и любят его, сделали для себя выводы и поняли, на чьей стороне правда.

Победил футбол, и я благодарен всем, кто приложил руку к этой победе».