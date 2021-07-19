Президент «Руха»: «Привет пиявкам из УАФ»
Исполнительный директор «Руха»: «Пошли навстречу стадиону»
Команда договорилась о домашней арене на новый сезон
фото - sport24
Исполнительный директор «Руха» Ростислав Пузанский рассказал, как команда договорилась с «Ареной Львов» о проведении матчей нового сезона УПЛ:
«Здравый смысл победил, а амбиции отдельных людей отошли на второй план. Нам удалось отстоять свою позицию, которая была твердой с самого начала.
Пошли навстречу стадиону, чтобы он мог зарабатывать, в свою очередь, согласились на те условия, которые устраивали нас.
Люди, которые понимают в футболе и любят его, сделали для себя выводы и поняли, на чьей стороне правда.
Победил футбол, и я благодарен всем, кто приложил руку к этой победе».
Ранее «Рух» на официальном сайте подтвердил, что подписал соглашение с «Ареной Львов» на своих условиях, а президент клуба Григорий Козловский заявил, что «Рух» победил «пиявок из УАФ».
Комментарии 0