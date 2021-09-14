Источник: Буяльский и Шапаренко уже готовы, поэтому выйдут в основном составе против «Бенфики»
Сегодня, 14 сентября «Динамо» стартует в Лиге чемпионов с домашнего матча против «Бенфики».
Как сообщает журналист Игорь Цыганык, лидеры клуба вернутся в стартовый состав команды:
«Я склонен считать, что будет интересный матч на самом деле. Думаю, что зрители увидят очень много моментов. Рискну предположить, что Яремчука выпустят. Сыграть против клуба, который тебя воспитал-это дополнительная мотивация себя проявить.
Насколько я знаю, и Буяльский и Шапаренко уже готовы, поэтому выйдут в основном составе. То есть «Динамо» сыграет практически боевым составом. В нападении, скорее всего, появится Шкурин. В матче с «Металлистом-1925» он оставил очень хорошее впечатление.
Я верю в киевлян и понимаю, что эта команда существенно выросла за последний год. Подопечные Луческу должны показать себя в поединке Лиги чемпионов с «Бенфикой». Стартовый матч очень важен: украинцы цепляются за победу – борьба за выход из группы, не выиграют – ситуация осложняется».
Ранее сообщалось, что в общую группу после травмы вернулся основной голкипер Георгий Бущан.
На сайте XSPORT будет доступна текстовая трансляция противостояния. Игра состоится в 22:00.
Напомним, «Динамо» не выигрывает в стартовом матче ЛЧ уже 12 лет.
Комментарии 0