Источник: Буяльский и Шапаренко уже готовы, поэтому выйдут в основном составе против «Бенфики»

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Сегодня, 14 сентября «Динамо» стартует в Лиге чемпионов с домашнего матча против «Бенфики».

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, лидеры клуба вернутся в стартовый состав команды:

Насколько я знаю, и Буяльский и Шапаренко уже готовы, поэтому выйдут в основном составе. То есть «Динамо» сыграет практически боевым составом. В нападении, скорее всего, появится Шкурин. В матче с «Металлистом-1925» он оставил очень хорошее впечатление.

Я верю в киевлян и понимаю, что эта команда существенно выросла за последний год. Подопечные Луческу должны показать себя в поединке Лиги чемпионов с «Бенфикой». Стартовый матч очень важен: украинцы цепляются за победу – борьба за выход из группы, не выиграют – ситуация осложняется».