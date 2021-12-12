«Металлист 1925» не смог оправиться после нокдауна от «Черноморца» в дебюте игры
Источник: Григорчук продолжит карьеру в бывшем клубе
Этого возвращения долго ждали
Роман Григорчук / Фото - ФК Шахтер Солигорск
Украинский специалист Роман Григорчук вернется в «Черноморец». 56-летний тренер уже находится в Одессе.
Отмечается, что переговоры с руководством находятся на продвинутой стадии. Коач посетил матч юношеского состава «моряков».
Возвращение Григорчука связан с приходом клуб новых владельцев. В его тренерский штаб может войти Михаил Савка.
Ранее специалист возглавлял одесситов с 2010 по 2014 годы. Он выводил клуб в плей-офф Лиги Европы.
Напомним, «Черноморец» завершил календарный год долгожданной победой в УПЛ над «Металлистом 1925» (2:1).
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