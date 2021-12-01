Источник: Игроки «Днепра-1» получают солидные премиальные за каждую победу

Руководство поощряет футболистов команды

фото - СК Днепр-1

За каждую победу в украинском чемпионате руководство «Днепра-1» выплачивает игрокам команды премиальные, сообщает ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

По информации источника, каждый триумф приносит футболистам команды один миллион гривен.

Команда одержала уже 12 побед в текущем сезоне (11 в УПЛ и 1 в Кубке Украины), так что боссы клуба уже раскошелились на лишних 12 миллионов гривен.

После 16-ти туров УПЛ «Днепр-1» идет на третьем месте в УПЛ, отпустив вперед лишь «Динамо» и «Шахтер».

Ранее стало известно условие, при котором днепряне автоматически продлят контракт с главным тренером Игорем Йовичевичем.