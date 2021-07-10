Коваленко назвал самые важные голы в своей карьере
Источник: Коваленко станет игроком «Эмполи»
Украинский хавбек «Аталанты» сменит клубную прописку
09:22
Виктор Коваленко / Фото - football.uaУкраинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко в ближайшее время перейдет в другой итальянский клуб. Об этом сообщает сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио.
«Коваленко перейдет в «Эмполи». И это может случиться очень скоро. Также в этот клуб отправится еще один игрок «Аталанты» Роберто Пикколи».
При этом источник не уточняет, речь идет об аренде или полноценном трансфере футболиста сборной Украины.
Напомним, 25-летний украинец стал игроком «Аталанты» в феврале, в прошлом сезоне за первую команду сыграл 1 матч.
«Эмполи» по итогам сезона 2020/21 вышел в серию А, заняв 1-е место в серии Б.
Ранее сообщалось, что Коваленко вновь получил травму.
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