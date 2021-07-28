Источник: Кулач подпишет с «Динамо» полноценный контракт

Лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона убедил руководство клуба

Владислав Кулач / фото - ФК Динамо

Нападающий Владислав Кулач, проходивший просмотр в «Динамо», в скором времени может подписать контракт с киевлянами.

Форвард убедил наставника «бело-синих» Мирчу Луческу, и тот готов предоставить игроку шанс.

В минувшем сезоне Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ, выступая в составе «Ворсклы».

Как ранее сообщалось, Луческу изначально даже не собирался давать нападающему шанс, но Кулач провел с командой все три предсезонных сбора, где забил три мяча и убедил румынского специалиста.

Наставник киевлян использовал игрока на правом краю атаки и планирует впредь ставить его туда, чтобы тот навязал борьбу за место в старте Виктору Цыганкову.

Напомним, Луческу сделал команде подарок после сборов.