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Источник: Кулач подпишет с «Динамо» полноценный контракт

Лучший бомбардир УПЛ прошлого сезона убедил руководство клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
07:35
Источник: Кулач подпишет с «Динамо» полноценный контракт
Владислав Кулач / фото - ФК Динамо

Нападающий Владислав Кулач, проходивший просмотр в «Динамо», в скором времени может подписать контракт с киевлянами.

Форвард убедил наставника «бело-синих» Мирчу Луческу, и тот готов предоставить игроку шанс.

В минувшем сезоне Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ, выступая в составе «Ворсклы».

Как ранее сообщалось, Луческу изначально даже не собирался давать нападающему шанс, но Кулач провел с командой все три предсезонных сбора, где забил три мяча и убедил румынского специалиста.

Наставник киевлян использовал игрока на правом краю атаки и планирует впредь ставить его туда, чтобы тот навязал борьбу за место в старте Виктору Цыганкову.

Напомним, Луческу сделал команде подарок после сборов.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Владислав Кулач Мирча Луческу

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