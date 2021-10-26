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Источник назвал главную преграду для трансфера Довбыка в «Динамо»

Дело в условиях нынешнего контракта форварда
Футбол Украинская Премьер-лига
17:26
Источник назвал главную преграду для трансфера Довбыка в «Динамо»
Фото - СК Днепр-1

Киевское «Динамо» интересуется нападающим «Днепра-1» Артемом Довбыком, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside». Источник назвал главную преграду для перехода.

Интерес киевского «Динамо» к Артему Довбику давний, это не секрет. Но не секретом является и тот факт, что 50% прав на форварда до сих пор владеет бывший его клуб, датский «Мидтьюлланд».

Поэтому «вариант Супряги» с виртуальными $6 миллионами тут не прокатит. И платить придется реально. Потому и проблема трудноразрешима.

Ранее «Днепр-1» с Довбыком в составе уступил «Динамо» в матче УПЛ (0:2).

Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык СК Днепр-1 Динамо Киев

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