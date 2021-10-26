Забарный: «Возможно, «Днепр-1» устал после первого тайма»
Источник назвал главную преграду для трансфера Довбыка в «Динамо»
Дело в условиях нынешнего контракта форварда
Фото - СК Днепр-1
Киевское «Динамо» интересуется нападающим «Днепра-1» Артемом Довбыком, сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside». Источник назвал главную преграду для перехода.
Интерес киевского «Динамо» к Артему Довбику давний, это не секрет. Но не секретом является и тот факт, что 50% прав на форварда до сих пор владеет бывший его клуб, датский «Мидтьюлланд».
Поэтому «вариант Супряги» с виртуальными $6 миллионами тут не прокатит. И платить придется реально. Потому и проблема трудноразрешима.
Ранее «Днепр-1» с Довбыком в составе уступил «Динамо» в матче УПЛ (0:2).
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