Известный журналист назвал игрока «Динамо», который первым поедет в топ-чемпионат

После успешного Евро-2020 многие украинцы могли переехать в Европу уже этим летом

фото - ФК Динамо

Украинский журналист Игорь Цыганык оценил игру хавбека «Динамо» Николая Шапаренко:

«Когда Луческу пришел в «Динамо», внимание к Шапаренко было максимальным. Он считал, что это один из игроков, вокруг которого можно строить команду. Доверие тренера - это очень важно. Шевченко тоже раньше говорил, что тот объем работы, который выполняет Шапаренко, мало кто может выполнить. Таких футболистов мало в Украине. Николай играет на ритме топ-чемпионатов. Он всегда там, где мяч. Продавать его или не продавать - вопрос к клубу. Но я почти уверен, что он первым поедет в топ-чемпионат».

В матче со сборной Франции хавбек забил свой первый гол в футболке украинской национальной команды. Игрок даже не смог сдержать слез.

Хавбеку лишь 22 года, а за его плечами уже огромный опыт выступлений в украинском чемпионате. За сборную Украины Шапаренко дебютировал в 18-летнем возрасте под руководством Андрея Шевченко.

Напомним, ранее Шапаренко заявил, что украинцы сыграли в атаке не хуже французов.