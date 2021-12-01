Источник назвал условие, при котором «Заря» бесплатно отпустит Гладкого

Александр Гладкий / фото - FootBoom

Нападающий «Зари» Александр Гладкий может летом бесплатно покинуть луганский клуб, сообщает ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский:

Но то же самое мне в 2018 году говорили, когда я спрашивал, правда ли, что Руслан Фомин возвращается в «Шахтер». Те же самые были реакции. И когда Фомин появился в «Шахтере», он сказал мне, что он не понял, кто его забрал туда в 32 года, что он ни разу не общался с Фонсекой, и не сыграл ни одного матча.

Я не знаю, насколько в «Шахтере» сейчас считают деньги, но Гладкий ничего стоить не будет. Контракт истекает летом 2022 года, но, по моей информации, у него есть договоренность с руководством «Зари», что если будет предложение – они отпускают его в любой момент бесплатно».