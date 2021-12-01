Источник назвал условие, при котором «Заря» бесплатно отпустит Гладкого
Нападающий «Зари» Александр Гладкий может летом бесплатно покинуть луганский клуб, сообщает ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский:
«Все, кого я спрашивал на эту тему, отвечали в лучшем случае – «Первый раз слышу», в худшем – «Что это за хрень?».
Но то же самое мне в 2018 году говорили, когда я спрашивал, правда ли, что Руслан Фомин возвращается в «Шахтер». Те же самые были реакции. И когда Фомин появился в «Шахтере», он сказал мне, что он не понял, кто его забрал туда в 32 года, что он ни разу не общался с Фонсекой, и не сыграл ни одного матча.
Я не знаю, насколько в «Шахтере» сейчас считают деньги, но Гладкий ничего стоить не будет. Контракт истекает летом 2022 года, но, по моей информации, у него есть договоренность с руководством «Зари», что если будет предложение – они отпускают его в любой момент бесплатно».
Гладкий выступал за «горняков» в периоды с 2007-го по 2010-й и с 2014-го по 2016-й.
Напомним, форвард рассказал, как перешел из «Шахтера» в «Динамо».
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