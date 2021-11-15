Источник: Петраков останется на своем посту даже в случае проигрыша Боснии

Александр Петраков / фото - УАФ

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о перспективах Александра Петракова у руля сборной Украины:

Я хочу, чтобы все успокоились и не выдумывали теории заговора. Этот тренер будет работать. Долго ли? Зависит от того, какой будет прогресс. Я уверен, что Украина выйдет в раунд плей-офф и Петраков будет готовить команду к этим матчам. Что будет дальше? Будет зависеть от уровня игры. Как можно снимать тренера, который дал такую игру против Болгарии: 36 раз пробили по воротам. Да, это товарищеская игра, не самый сильный соперник. Но 36 ударов!

Самое главное то, что Александр Васильевич вернулся к тому, с чего все начиналось. Не надо иногда что-то придумывать и выводить себя на первое место. Надо успокоиться. Там есть хорошая команда».