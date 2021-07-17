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Источник: «Рух» может прекратить свое существование

Смена стадиона может помешать
Футбол Украинская Премьер-лига
15:37
Источник: «Рух» может прекратить свое существование
фото - ФК РУХ

После понижения домашней арены «Руха» и «Львова» в аккредитации с 3-й до 2-й категории, на стадионе «Украина» больше нельзя проводить матчи УПЛ.

«Львов» смог договориться об аренде стадиона «Львов-арена» на следующий сезон, а «Рух» заявил городской стадион Тернополя имени Романа Шухевича в качестве своего резервного.

Но, как сообщает источник, УАФ не разрешает «Руху» проводить там домашние матчи и теперь главный патрон команды Григорий Козловский раздумывает о закрытии клуба.

В УАФ посылаются на пункт в регламенте, который обязывает команду играть в границах своего города или области, поэтому львовскому коллективу нельзя принимать гостевые команды на тернопольском стадионе.

С другой стороны, организация ранее разрешила ровненскому «Вересу» играть матчи в Луцке, так как клуб сейчас строит свой стадион.

Напомним, ранее президент УАФ Андрей Павелко призвал львовские власти спасать стадион «Украина».

Источник: БОМБАРДИР Павел Харченко
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Теги

Рух УАФ стадион Украина

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