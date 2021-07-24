Источник сообщил, когда Коваленко присоединится к «Специи»

«Аталанта» намерена отдать украинца в аренду

Виктор Коваленко / Фото - Аталанта

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко перейдет в «Специю». Об этом сообщает Tuttoatalanta со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Украинец присоединится к новой команде на правах аренды. Соглашение будет рассчитано минимум на год.

По информации источника, сторонам удалось даже самые незначительные вопросы сделки. Коваленко прибудет в расположение «Специи» в начале следующей недели.

Ранее «Аталанта» представила три комплекта формы на новый сезон.