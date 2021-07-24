Грозный поставил Коваленко в один ряд с Де Брюйне и Салахом
Источник сообщил, когда Коваленко присоединится к «Специи»
«Аталанта» намерена отдать украинца в аренду
24 июля 15:18
Виктор Коваленко / Фото - Аталанта
Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко перейдет в «Специю». Об этом сообщает Tuttoatalanta со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Украинец присоединится к новой команде на правах аренды. Соглашение будет рассчитано минимум на год.
По информации источника, сторонам удалось даже самые незначительные вопросы сделки. Коваленко прибудет в расположение «Специи» в начале следующей недели.
Ранее «Аталанта» представила три комплекта формы на новый сезон.
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