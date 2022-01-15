Источник: Супряга как никогда близок к переходу в клуб Серии А

Украинцем вновь интересуются итальянцы

Владислав Супряга / фото - ФК Динамо

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга вновь привлек интерес клубов Серии А, сообщает Calcio Style.

Аутсайдер итальянского чемпионата «Салернитана» получила новых владельцев, которые намерены усилить состав команды зимой, чтобы бороться за выживание. Супряга – один из приоритетных вариантов.

«Морские коньки» всерьез нацелены на украинского форварда, и готовы вступить в переговоры. В клубе ожидают, что киевская команда запросит около 5-10 миллионов евро, и надеются немного сбить цену или даже взять его в аренду.

Источник сообщает, что Супряга еще никогда не был так близко к переезду в Италию.

Также ранее была информация, что «Сампдория» возобновила интерес к Владиславу и готовит свое предложение «Динамо».