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Источник: Супряга очень далек от перехода в «Дженоа»

Форвард не переедет в Серию А
Футбол Украинская Премьер-лига
13:37
Источник: Супряга очень далек от перехода в «Дженоа»
Владислав Супряга / фото - dynamo.kiev

«Дженоа» длительное время вел переговоры о трансфере нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги. Но, как сообщает Sky Sports, форвард очень далеко от переезда в клуб из Генуи.

«Динамо» требовало у итальянцев за форварда около 10 миллионов евро с учетом бонусов. Генуэзцы были не готовы сразу платить всю сумму и хотели арендовать игрока с последующим обязательным выкупом. Киевляне же хотели получить всю сумму сразу.

Итальянский клуб обратил свое внимание на более дешевую альтернативу украинцу – форварда «Аталанты» Сэма Ламмерса.

Руководство генуэзцев уже назначило представителям бергамасков встречу, чтобы обсудить трансфер голландца.

Напомним, «Динамо» сыграет товарищеский матч с чемпионами Италии.

Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Владислав Супряга Дженоа

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