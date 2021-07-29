Ждем Супрягу в «Дженоа»? Итальянский клуб почти продал основного форварда
Источник: Супряга – приоритет №1 для «Дженоа»
Шансы украинца на переход в Серию А существенно возросли
Владислав Супряга / Фото: Динамо Киев
По информации портала tuttomercatoweb.com, украинский форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга сейчас является приоритетной целью на переход в «Дженоа».
После завершения перехода Эльдора Шомуродова в «Рому» Супряга отправится в «Дженоа».
Также в шорт-листе присутствует нападающий «Трабзонспора» Калеб Экубан, но Супряга сейчас приоритетнее.
Напомним, из-за трансфера Шомуродова в «Рому» может сорваться переход Романа Яремчука.
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