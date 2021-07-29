Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 9
Сейчас 4
Сегодня 7
Завтра 2
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт 3:1 Окончен
20:00 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Окончен
20:30 Клуж - Линкольн 2:0 Окончен
20:45 Митьюлланд - Селтик 2*:1 Окончен
21:00 Галатасарай - ПСВ 1:2 Окончен
21:00 Лудогорец - Мура 3:1 Окончен
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Окончен
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Окончен
21:30 Црвена Звезда - Кайрат 5:0 Окончен
Футбол (4 события из 11) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Тобол - Хайдук Сплит 3:1 2-й овертайм
19:30 Хеккен - Абердин 0:0 1-й тайм
20:00 Torpedo Belaz Zhodino - Копенгаген 0:0 1-й тайм
20:00 Валеренга - Гент 1:0 1-й тайм
Футбол (7 событий из 17) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Shakhtar Karagandy - Стяуа 2*:1 Окончен
18:00 Тобол - Хайдук Сплит 3:1 2-й овертайм
19:30 Хеккен - Абердин 0:0 1-й тайм
20:00 Torpedo Belaz Zhodino - Копенгаген 0:0 1-й тайм
20:00 Валеренга - Гент 1:0 1-й тайм
21:30 Арис Фессалоники - Астана -:- Запланирован
21:45 Дунайска Стреда - Партизан -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Львов - Шахтер -:- Запланирован
21:00 Колос - Металлист-1925 -:- Запланирован

Источник: Супряга – приоритет №1 для «Дженоа»

Шансы украинца на переход в Серию А существенно возросли

Футбол Украинская Премьер-лига
19:58
Источник: Супряга – приоритет №1 для «Дженоа»
Владислав Супряга / Фото: Динамо Киев

По информации портала tuttomercatoweb.com, украинский форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга сейчас является приоритетной целью на переход в «Дженоа».

После завершения перехода Эльдора Шомуродова в «Рому» Супряга отправится в «Дженоа».

Также в шорт-листе присутствует нападающий «Трабзонспора» Калеб Экубан, но Супряга сейчас приоритетнее.

Напомним, из-за трансфера Шомуродова в «Рому» может сорваться переход Романа Яремчука.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владислав Супряга Дженоа Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Динамо» подписало сенегальского полузащитника
«Динамо» подписало сенегальского полузащитника
Футбол Украинская Премьер-лига
19:45
Защитник «Александрии»: «Возможно, я попал в «Динамо» слишком рано»
Защитник «Александрии»: «Возможно, я попал в «Динамо» слишком рано»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:50
Трансфер Супряги в «Дженоа» может заблокировать переход Яремчука в «Рому», и наоборот. Разбираем ситуацию
Тема дня
Трансфер Супряги в «Дженоа» может заблокировать переход Яремчука в «Рому», и наоборот. Разбираем ситуацию
Футбол Украинские легионеры
15:40
«Динамо» утвердило дизайн формы на сезон 2022/23
«Динамо» утвердило дизайн формы на сезон 2022/23
Футбол Украинская Премьер-лига
14:17
«Динамо» отправило еще одного игрока в аренду в «Черноморец». На этот раз – легионера
«Динамо» отправило еще одного игрока в аренду в «Черноморец». На этот раз – легионера
Футбол Украинская Премьер-лига
13:26
«Шахтер» поздравил Луческу с днем рождения
«Шахтер» поздравил Луческу с днем рождения
Футбол Украинская Премьер-лига
11:36

Новости: Футбол

Лига конференций. «Ворскла» – «КуПС». Скляр вновь вывел хозяев вперед. Онлайн трансляция
LIVE Лига конференций. «Ворскла» – «КуПС». Скляр вновь вывел хозяев вперед. Онлайн трансляция
Лига конференций UEFA
20:02
Источник: Супряга – приоритет №1 для «Дженоа»
Источник: Супряга – приоритет №1 для «Дженоа»
Украинская Премьер-лига
19:58
«Динамо» подписало сенегальского полузащитника
«Динамо» подписало сенегальского полузащитника
Украинская Премьер-лига
19:45
Известен первый соперник «Колоса» в Лиге конференций
Известен первый соперник «Колоса» в Лиге конференций
Лига конференций UEFA
19:31
Чемпионы Италии и Испании нацелились на защитника «Арсенала»
Чемпионы Италии и Испании нацелились на защитника «Арсенала»
Премьер-Лига (Англия)
18:52
Защитник «Александрии»: «Возможно, я попал в «Динамо» слишком рано»
Защитник «Александрии»: «Возможно, я попал в «Динамо» слишком рано»
Украинская Премьер-лига
18:50
Нигерийский новичок «Ингульца» пообещал выучить украинский язык
Нигерийский новичок «Ингульца» пообещал выучить украинский язык
Украинская Премьер-лига
18:34
Стал известен стартовый состав «Ворсклы» на игру с «КуПСом»
Стал известен стартовый состав «Ворсклы» на игру с «КуПСом»
Лига конференций UEFA
18:14
Полузащитник «Альянса»: «Президент начал немного отдаляться от команды, но решение о снятии – это шок»
Полузащитник «Альянса»: «Президент начал немного отдаляться от команды, но решение о снятии – это шок»
Первая лига
18:08
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
1
Все новости