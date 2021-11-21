«Минай» упустил победу над «Ингульцом», несмотря на гол Селезнева
Источник. У «Миная» есть задолженность по зарплате
Игрокам дали обещание ее погасить
21 ноября 17:28
Фото: ФК Минай
У «Миная» действительно есть задолженность по зарплатам.
Источник сообщает, что игрокам и тренерам до сих пор не выплатили зарплату за октябрь. Эту информацию сообщили в тренерском штабе клуба.
Отмечается, что руководство обещает эту проблему устранить. Долги обещают выплатить после игры 15 тура.
К слову, «Минай» в этом туре сыграл вничью с «Ингульцом» (2:2). Команда идет в зоне вылета.
В последний раз «Минай» выигрывал в УПЛ еще в конце июля.
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