Источник. У «Миная» есть задолженность по зарплате

Игрокам дали обещание ее погасить

Фото: ФК Минай

У «Миная» действительно есть задолженность по зарплатам.

Источник сообщает, что игрокам и тренерам до сих пор не выплатили зарплату за октябрь. Эту информацию сообщили в тренерском штабе клуба.

Отмечается, что руководство обещает эту проблему устранить. Долги обещают выплатить после игры 15 тура.

К слову, «Минай» в этом туре сыграл вничью с «Ингульцом» (2:2). Команда идет в зоне вылета.

В последний раз «Минай» выигрывал в УПЛ еще в конце июля.