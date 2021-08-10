Источник: УАФ поможет Реброву разорвать контракт с «Аль-Айном»

Но есть одно условие

Сергей Ребров / фото - dynamo.kiev

Вчера, 9 августа на заседании Исполкома УАФ обсуждалось назначение нового тренера сборной Украины. Решение решили отложить до четверга, так как главный кандидат – Сергей Ребров имеет действующий контракт с эмиратским «Аль-Айном».

Клуб пока не соглашается отпускать специалиста, так как в его контракте прописана сумма компенсации, которую нужно будет выплатить клубу при разрыве.

Как сообщает источник, УАФ готова помочь 47-летнему тренеру возместить ущерб команде из ОАЭ, но только если сумма отступных не будет превышать один миллион евро.

Напомним, федерация нашла необычный вариант, на случай если Реброва не отпустят в сборную.