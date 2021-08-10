Кварцяный: «Ребров сделал ошибку. Ему следовало прийти в сборную позже»
Источник: УАФ поможет Реброву разорвать контракт с «Аль-Айном»
Но есть одно условие
15:35
Сергей Ребров / фото - dynamo.kiev
Вчера, 9 августа на заседании Исполкома УАФ обсуждалось назначение нового тренера сборной Украины. Решение решили отложить до четверга, так как главный кандидат – Сергей Ребров имеет действующий контракт с эмиратским «Аль-Айном».
Клуб пока не соглашается отпускать специалиста, так как в его контракте прописана сумма компенсации, которую нужно будет выплатить клубу при разрыве.
Как сообщает источник, УАФ готова помочь 47-летнему тренеру возместить ущерб команде из ОАЭ, но только если сумма отступных не будет превышать один миллион евро.
Напомним, федерация нашла необычный вариант, на случай если Реброва не отпустят в сборную.