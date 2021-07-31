Все-таки «Бенфика»! Яремчук был замечен в Португалии
Источник: Яремчук – игрок «Бенфики»
Стороны подписали контракт, информация пока неофициальная
13:54
Роман Яремчук / Фото: Футбол 24
Украинский форвард «Гента» Роман Яремчук подписал контракт с «Бенфикой, сообщает журналист Руди Галетти в своем Twitter.
По его информации, стороны уже согласовали 5-летний контракт, «Бенфика, заплатил «Генту» 15 миллионов евро за форварда.
Вскоре о переходе будет объявлено официально.
Ранее Яремчук был замечен в Португалии. Украинцем также интересовалась «Рома».
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