Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 6
Футбол (2 события из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Львов - Шахтер 0:3 Окончен
21:00 Колос - Металлист-1925 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес -:- Запланирован
17:00 Авангард - Кремень -:- Запланирован
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт -:- Запланирован
19:00 Олимпик - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия -:- Запланирован
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Нива Т -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Альянс -:- Перенесен
18:45 Металлист - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Десна -:- Запланирован
19:30 Динамо - Верес -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Рух -:- Запланирован

Источник: Яремчук – игрок «Бенфики»

Стороны подписали контракт, информация пока неофициальная
Футбол Украинские легионеры
13:54
Источник: Яремчук – игрок «Бенфики»
Роман Яремчук / Фото: Футбол 24

Украинский форвард «Гента» Роман Яремчук подписал контракт с «Бенфикой, сообщает журналист Руди Галетти в своем Twitter.

По его информации, стороны уже согласовали 5-летний контракт, «Бенфика, заплатил «Генту» 15 миллионов евро за форварда.

Вскоре о переходе будет объявлено официально.

Ранее Яремчук был замечен в Португалии. Украинцем также интересовалась «Рома».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роман Яремчук Гент Бенфика

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Все-таки «Бенфика»! Яремчук был замечен в Португалии
Все-таки «Бенфика»! Яремчук был замечен в Португалии
Футбол Украинские легионеры
08:10
Супряга больше не нужен? «Дженоа» договорилось с форвардом «Аталанты»
Супряга больше не нужен? «Дженоа» договорилось с форвардом «Аталанты»
Футбол Украинские легионеры
30 июля 16:19
Яремчуком интересуются в трех из топ-5 чемпионатов
Яремчуком интересуются в трех из топ-5 чемпионатов
Футбол Украинские легионеры
30 июля 09:46
«Гент» Яремчука и Безуса прошел в следующий раунд Лиги Конференций
«Гент» Яремчука и Безуса прошел в следующий раунд Лиги Конференций
Футбол Лига конференций UEFA
29 июля 23:16
Трансфер Супряги в «Дженоа» может заблокировать переход Яремчука в «Рому», и наоборот. Разбираем ситуацию
Тема дня
Трансфер Супряги в «Дженоа» может заблокировать переход Яремчука в «Рому», и наоборот. Разбираем ситуацию
Футбол Украинские легионеры
29 июля 15:40
Отдых или прощание? Яремчук и Безус снова не сыграют за «Гент»
Отдых или прощание? Яремчук и Безус снова не сыграют за «Гент»
Футбол Украинские легионеры
28 июля 17:02

Новости: Футбол

Экс-директор «Барселоны» раскрыл имя игрока, который хочет покинуть клуб
Экс-директор «Барселоны» раскрыл имя игрока, который хочет покинуть клуб
Примерa (Испания)
14:19
Форвард «Дженоа», который должен освободить место для Супряги, прибыл в «Рому» не медосмотр
Форвард «Дженоа», который должен освободить место для Супряги, прибыл в «Рому» не медосмотр
Серия А (Италия)
14:16
Источник: Яремчук – игрок «Бенфики»
Источник: Яремчук – игрок «Бенфики»
Украинские легионеры
13:54
Пятов: «С Тайсоном нужно пожестче, а Каштру не смог его разозлить»
Пятов: «С Тайсоном нужно пожестче, а Каштру не смог его разозлить»
Украинская Премьер-лига
13:42
ОИ. Вышедший на 90-й минуте Мир хет-триком отправил Испанию в полуфинал
ОИ. Вышедший на 90-й минуте Мир хет-триком отправил Испанию в полуфинал
Токио-2020
13:40
Рэшфорд: «Поехал бы я на Евро, зная, что сыграю такую малую роль в сборной?»
Рэшфорд: «Поехал бы я на Евро, зная, что сыграю такую малую роль в сборной?»
Премьер-Лига (Англия)
13:31
Полузащитник «Вереса» пропустит матч с «Динамо»
Полузащитник «Вереса» пропустит матч с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
13:30
Пятов: «При Каштру мы начали терять футбольную злость»
Пятов: «При Каштру мы начали терять футбольную злость»
Украинская Премьер-лига
13:13
Пятов: «Де Дзерби сломал мне мозг. Он – футбольный маньяк»
Пятов: «Де Дзерби сломал мне мозг. Он – футбольный маньяк»
Украинская Премьер-лига
13:12
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
3
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости