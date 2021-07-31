Все-таки «Бенфика»! Яремчук был замечен в Португалии
Украинский форвард «Гента» Роман Яремчук станет игроком лиссабонской «Бенфики», сообщает A Bola.
Вчера вечером нападающий был замечен в аэропорту Лиссабона вместо со своей женой и генеральным директором «Бенфики» Руи Педро Бразой.
Ранее сообщалось, что игрок может предпочесть итальянский чемпионат португальскому, ведь Яремчуком интересовался наставник «Ромы» Жозе Моуриньо. Но украинец выбрал вариант с «Бенфикой».
Как сообщает источник, стороны сейчас согласовывают последние детали соглашения, и вскоре будет объявлено о переходе игрока. Ориентировочная сумма трансфере – 25 миллионов евро.
Таким образом, Яремчук не станет помехой для потенциального трансфера Владислава Супряги в «Дженоа».
Напомним, Яремчуком интересовались в трех из пяти топ-чемпионатов.
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