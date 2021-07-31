Все-таки «Бенфика»! Яремчук был замечен в Португалии

Форвард определился с новым клубом

Роман Яремчук / фото - GettyImages

Украинский форвард «Гента» Роман Яремчук станет игроком лиссабонской «Бенфики», сообщает A Bola.

Вчера вечером нападающий был замечен в аэропорту Лиссабона вместо со своей женой и генеральным директором «Бенфики» Руи Педро Бразой.

фото - CMTV

Ранее сообщалось, что игрок может предпочесть итальянский чемпионат португальскому, ведь Яремчуком интересовался наставник «Ромы» Жозе Моуриньо. Но украинец выбрал вариант с «Бенфикой».

Как сообщает источник, стороны сейчас согласовывают последние детали соглашения, и вскоре будет объявлено о переходе игрока. Ориентировочная сумма трансфере – 25 миллионов евро.

Таким образом, Яремчук не станет помехой для потенциального трансфера Владислава Супряги в «Дженоа».

Напомним, Яремчуком интересовались в трех из пяти топ-чемпионатов.