Чемпион Турции заинтересован в Ярмоленко
Источник: Ярмоленко не переедет в Турцию из «Вест Хэма»
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08:37
Андрей Ярмоленко / Фото - Sky Sports
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, скорее всего, не покинет клуб. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Игорь Бурбас.
Нужно понимать сущность турецких клубов. Они щедро насыпают в контракте, но не готовы платить за трансфер.Сообщалось, что украинец может продолжить карьеру в «Фенербахче».
Даже незначительные 5 миллионов евро, которые устроили бы «Вест Хэм» в случае Ярмоленко. Поэтому на данный момент вероятнее всего, украинец добудет последний год своего соглашения в Лондоне.
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