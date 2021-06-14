Зубков рискует пропустить матчи с Северной Македонией и Австрией

Александр Зубков (справа) / Фото - УАФ

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live» рассказал о состоянии хавбека сборной Украины Александра Зубкова. По его информации, игрок, получивший травму в матче с Нидерландами (2:3), пропустит, как минимум, одну игру на Евро-2020.

Но можно сказать, что с Северной Македонией он не сыграет точно. Сейчас даже не стоит говорить, сможет ли он принять участие в матче с Австрией. У него неприятная мышечная травма. После такой травмы обычно нельзя три недели заниматься беговой работой.