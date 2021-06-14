Экс-хавбек сборной Украины: «Игра с Северной Македонией будет очень сложной»
Зубков рискует пропустить матчи с Северной Македонией и Австрией
Хавбек получил травму в поединке с Нидерландами
18:50
Александр Зубков (справа) / Фото - УАФ
Известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live» рассказал о состоянии хавбека сборной Украины Александра Зубкова. По его информации, игрок, получивший травму в матче с Нидерландами (2:3), пропустит, как минимум, одну игру на Евро-2020.
Зубков в матче с Северной Македонией играть не будет! Это точно. Далее под вопросом, поскольку травма у него достаточно серьезная. Сейчас он находится в лагере сборной. Врачи будут еще проводить исследования, пытаться понять, насколько серьезна травма.
Но можно сказать, что с Северной Македонией он не сыграет точно. Сейчас даже не стоит говорить, сможет ли он принять участие в матче с Австрией. У него неприятная мышечная травма. После такой травмы обычно нельзя три недели заниматься беговой работой.
Ранее болельщики назвали лучшего игрока сборной Украины в матче с Нидерландами.
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