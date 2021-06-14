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Зубков рискует пропустить матчи с Северной Македонией и Австрией

Хавбек получил травму в поединке с Нидерландами
Футбол Сборная Украины
18:50
Зубков рискует пропустить матчи с Северной Македонией и Австрией
Александр Зубков (справа) / Фото - УАФ

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live» рассказал о состоянии хавбека сборной Украины Александра Зубкова. По его информации, игрок, получивший травму в матче с Нидерландами (2:3), пропустит, как минимум, одну игру на Евро-2020.

Зубков в матче с Северной Македонией играть не будет! Это точно. Далее под вопросом, поскольку травма у него достаточно серьезная. Сейчас он находится в лагере сборной. Врачи будут еще проводить исследования, пытаться понять, насколько серьезна травма.

Но можно сказать, что с Северной Македонией он не сыграет точно. Сейчас даже не стоит говорить, сможет ли он принять участие в матче с Австрией. У него неприятная мышечная травма. После такой травмы обычно нельзя три недели заниматься беговой работой.

Ранее болельщики назвали лучшего игрока сборной Украины в матче с Нидерландами.

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Зубков Нидерланды - Украина сборная Нидерландов (футбол) травмы Украина - Северная Македония сборная Северной Македонии (футбол) сборная Австрии (футбол)

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