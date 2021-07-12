«It’s coming to Rome». Футбол победил – Италия стала чемпионом Европы, и это здорово

Вместо трех львов англичане пустили бить пенальти трех испуганных котов

Послесловие

Италия выиграла Евро-2020 / Фото - Twitter

Ноябрь 2017 года. Великий Джанлуиджи Буффон плачет и объявляет о завершении карьеры в сборной – Италия не сумела пройти квалификацию на чемпионат мира.

Прошло неполных четыре года. Италия становится победителем Евро. Невероятная трансформация. И приемник Буффона – Доннарумма признается лучшим игроком этого турнира. Круг замкнулся.

Если кого-то и хотелось видеть с золотыми медалями по итогу чемпионата Европы, так это ребят. И это стало ясно еще в первый день, во время матча-открытия соревнований.

Бедная Турция показала – вот за какую команду нужно болеть. В тот вечер Италия, кажется, покорила всех. Да, было несложно посчитать количество матчей без поражений, которое уже достигло 34 (мировой рекорд – 35). Но многие не зря кивали в сторону соперников скуадры адзурры: Лихтенштейн, Армения, Финляндия, Молдова, Эстония и т.д. Так что статистика мало кого впечатляла. А вот игра...

Следом за Турцией пострадала Швейцария, а затем досталось Уэльсу. С Австрией стало ясно, что итальянцы не сдадутся при первых же трудностях, с Бельгией, – что и топовый соперник для них не проблема, с Испанией, – что итальянская защита не отстает от атаки.

И вот – финал. В соперниках Англия – фаворит.

Видео-обзор матча Италия – Англия:

Этим статусом команду Гарета Саутгейта наградил «Уэмбли». Невозможно не брать в учет то, где проходил решающий матч турнира. И все встречи англичан в группе, а также их матчи в 1/8 и 1/2 финала.

Казалось, измотанные непростыми встречами в плей-офф итальянцы не выдержат напор гонимых вперед домашними болельщиками англичанам, которые должны были подойти к финалу свежее, да еще и с убедительной скамейкой запасных.

И началось-то все для итальянцев так, что хуже некуда. Угловой – англичане отбились и зацепились за мяч. По факту, эту атаку начал Люк Шоу. Через какой-то десяток секунд он ее и закончил. Самый быстрый гол в финалах Евро – 1:57 минуты и мяч в воротах.

И все – Англия потерялась, исчезла, пропала. В течение всего турнира мир удивлялся как можно с Кейном, Сака, Фоденом, Рашфордом, Санчо, Стерлингом, Маунтом в атаке играть столь скучно и незрелищно. Но тот футбол приносил результат. Приносил вплоть до финала.

В течение основного времени встречи команды суммарно нанесли по воротам друг друга лишь шесть точных ударов. Не так уж и много. И пять из них на счету Италии. Было бы несправедливо, если бы она так и не забила.

Федерико Кьеза стал героем полуфинала. Здесь он был не менее близок к голу. И в первом тайме, когда мяч просвистел мимо штанги. И во втором, когда Джордан Пикфорд с перепугу потащил в этот раз точный удар итальянца.

Но главным героем суждено было стать не Кьезе. Кто бы мог подумать, что в финале Англия – Италия гол придут от Люка Шоу и Леонардо Бонуччи? Не Кейн, не Стерлинг, не Инсинье, не Иммобиле. А левый и центральный защитники команд.

Италия сравняла. Как бы это банально не звучало, но она показала яйца. Англия, вроде как? почти никуда на этом Евро и не выезжала, но где-то все же успела их потерять.

А Бонуччи ведь мог и вовсе снимать все вопросы. Это именно он выдал конфетку, а не передачу на Доменико Берарди. Изумительный пас через все поле, а 11-й номер итальянцев пробил неточно.

Впрочем, ни этот момент, ни мастерский захват Сака от Кьеллини, ни почти красный фол от Жординьо не стали решающими.

Две сильные команды столкнулись между собой. И решили не определять победителя – оставили выбор судьбе: довели игру до серии пенальти.

Говорят ведь, что в подобных случаях все определяет везение. Да, в штанге Рашфорда удачи было мало. Но не она виновна в столь плохих ударах Санчо и Сака (Белотти не ушел далеко). И, очевидно, что не удача помогала Пикфорду и Доннарумме столь убедительно играть на ленточке (итальянец выиграл все 5 серий пенальти в карьере).

Победил тот, кто был лучше. Если бы дело было просто в удаче, то она отвернулась бы после серии пенальти с Испанией – зачем ей задерживаться с итальянцами столь долго?

Команда Роберто Манчини не проигрывает уже 34 матча кряду. Рекорд мира – 35. Болгария и Швейцария – два следующих соперника итальянцев.

Но у них сейчас есть другие дела, кроме как думать о сентябрьских матчах – нужно праздновать чемпионство. Италия во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Больше таких трофеев только у Германии и Испании – по три. Англия все еще остается ни с чем. Только с насмешками от соперников:

«It’s coming to Rome».

А что еще остается кричать итальянцам? Они забирают трофей домой. И у кого язык повернется сказать, что не заслужено?