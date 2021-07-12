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Италия – чемпион Европы, Макгрегор проиграл Порье и другие новости за 11 июля

Лионель Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины
Футбол ЕВРО-2020
08:54
Италия – чемпион Европы, Макгрегор проиграл Порье и другие новости за 11 июля
фото - UEFA

Предлагаем вам главные новости из мира спорта за 11 июля.

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье в третьем бою.

Сборная Аргентины – победитель Кубка Америки.

Георгий Цитаишвили будет арендован «Черноморцем».

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки.

Виктор Коваленко может перейти в «Эмполи».

Роман Яремчук согласился на переход в «Бенфику».

Ангелина Калинина выиграла второй турнир подряд.

«Интер» не продал «Шахтеру» игрока за 6 миллионов.

НОК представил форму сборной Украины на Играх-2020.

Новак Джокович стал победителем Wimbledon-2021.

Чемпионат Европы может быть расширен до 32 команд.

Переговоры между «Динамо» и «Дженоа» по Супряге зашли в тупик.

Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию.

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Теги

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