Италия – чемпион Европы, Макгрегор проиграл Порье и другие новости за 11 июля
Предлагаем вам главные новости из мира спорта за 11 июля.
Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье в третьем бою.
Сборная Аргентины – победитель Кубка Америки.
Георгий Цитаишвили будет арендован «Черноморцем».
Лионель Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки.
Виктор Коваленко может перейти в «Эмполи».
Роман Яремчук согласился на переход в «Бенфику».
Ангелина Калинина выиграла второй турнир подряд.
«Интер» не продал «Шахтеру» игрока за 6 миллионов.
НОК представил форму сборной Украины на Играх-2020.
Новак Джокович стал победителем Wimbledon-2021.
Чемпионат Европы может быть расширен до 32 команд.
Переговоры между «Динамо» и «Дженоа» по Супряге зашли в тупик.
Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию.
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